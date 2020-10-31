Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов

Постпред РФ провел пресс-конференцию в ООН.

Василий Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за президентских выборов в США. Об этом постоянный представитель России при ООН сообщил в рамках пресс-конференции. По словам дипломата, он рассчитывает, что Америка останется безопасным местом.

Я бы не хотел видеть Нью-Йорк обклеенным фанерой, как мы видели в конце мая. Конечно, я бы хотел, чтобы город остался в безопасности и избежал каких-либо беспорядков Василий Небензя, постпред России при ООН

Дипломат ответил на вопрос журналистов о том, не беспокоится ли Россия из-за того, что может произойти в мире после проведения американских выборов. Корреспонденты уточнили, что в преддверии голосования отдельные магазины начали заколачивать собственные витрины фанерой, чтобы их не разграбили активисты.

Напомним, что день выборов президента США запланирован на 3 ноября. Также американцы выберут состав палаты представителей, треть сената, часть губернаторов и представителей законодательных собраний.

Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина".

Видео: YT / RussiaUN