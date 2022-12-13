Дипломат негативно высказался об отсутствии реакции Запада на экстремистские высказывания властей из Украины.

Официальные и неофициальные заявления украинских представителей делают очевидной террористическую сущность киевского режима. Этот факт в рамках своего выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации, констатировал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат пояснил, что подобные высказывания от властей Киева не получают должной реакции со стороны коллективного Запада. В частности, без внимания недружественные государства оставили слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что они "дотянулись", то есть убили, "уже до многих, в том числе публичных и медийных личностей" из России". Об этом иностранец упоминал еще 16 мая.

от высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, что, "если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: РФ оставляет за собой право на любые меры для ликвидации угроз со стороны Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций