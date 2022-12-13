Небензя: РФ оставляет за собой право на любые меры для ликвидации угроз со стороны Украины

Постпред РФ оценил вовлеченность Запада в региональный конфликт.

Москва сохраняет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с территории соседнего государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат взял слово на мероприятии, проведенном по инициативе РФ. Оно было посвящено поставкам Западом военной помощи для ВСУ.

Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Цели специальной военной операции будут выполнены...Странам Запада было прекрасно известно, кого они тщательно взращивали до этого в интересах планомерного превращения Украины в "анти-Россию. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По словам Василия Небензя, человеконенавистническая суть действующего киевского режима, который преклоняется перед украинскими националистами прошлого, совершенными чудовищными преступлениями против мирных граждан Польши, еврейского населения, русских людей, сейчас проявляется в ходе развязанной им многолетней войне против русскоязычного населения Донбасса. В России считают, что Запад не препятствовал этому, а наоборот, саботировали реализацию минских договоренностей, чтобы использовать украинские власти в своих интересах.

Небензя: Запад никогда не вспоминает про обстрелы Киевом городов Донбасса.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций