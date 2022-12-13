Небензя: Запад никогда не вспоминает про обстрелы Киевом городов Донбасса

Постпред РФ в ООН напомнил об атаках ВСУ на города Донбасса.

Коллективный Запад в случае с обстрелами Вооруженных сил Украины силами городов Донбасса никогда не вспоминает про защиту гражданских лиц и нормы международного гуманитарного права. Соответствующее заявление на заседании Совета по безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат заметил, что удары по мирному населению и инфраструктуре от ВСУ являются ежедневной реальностью с 2014 года.

Не проходит и дня, чтобы оттуда не поступали сообщения о жертвах. Западные страны о такой практике прекрасно осведомлены, но применительно к этим городам они никогда не вспоминают ни про защиту гражданских лиц, ни про нормы международного гуманитарного права. Их нисколько не смущает, что эти удары наносятся поставленным ими оружием Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что в России неоднократно приводили примеры использования по гражданским целям американских ракетных комплексов HIMARS. Также издание The Washington Post приводило свидетельства от украинских чиновников о том, что США де-факто контролируют некоторые военные операции в регионе конфликта, а Киев применяет отправленные западом боевые системы только с подтверждением или предоставлением координат от военных Пентагона.

Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций