Дипломат рассказал о необходимости привлечь ответственных за диверсию стран к ответственности.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя рассказал о том, что Москва рассматривает взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" как акт международного терроризма. Об этом дипломат уведомил коллег в ходе выступления на профильном заседании Совета Безопасности при Всемирной организации.

Как многие из вас помнят уже тогда в принципе было понятно, кто может стоять за этим актом международного терроризма. Именно так мы квалифицируем произошедшее. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат указал коллегам на важность привлечения к ответственности виновных за диверсию в Балтийском море. Однако он подчеркнул, что сейчас чрезвычайно велик шанс того, что для человечества наступит немыслимый ущерб и хаос, если ответственные за теракт не будут найдены и не понесут никакой ответственности. Он добавил, что страны, которые стояли за преступлением, должны компенсировать пострадавшей стороне ущерб в соответствии с международным правом и элементарными принципами справедливости.

Небензя считает, что Польша и страны Балтии хотят расчленить Россию.

Фото и видео: Организация объединенных наций