В СБ ООН напомнили о русофобии со стороны Анны Фотыги.

Российскиц постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя считает, что Польша и страны Прибалтики хотят расчленить Россию, а также захватить ее природные ресурсы. Соответствующее мнение дипломат высказал коллегам на заседании в Совете Безопасности. Мероприятие было посвящено годовщине минских договоренностей. Эксперт заметил, что если Запад не верит лично его словам, то им следует обратить на высказывание европейского депутата от Варшавы Анны Фотыги, которая опубликовала антироссийский манифест в местном издании Euractiv.

Как, когда и с чьей подачи ОБСЕ оказались заложниками бесчинствующих в своей русофобии поляков, прибалтов и других младоевропейцев, не скрывающих сегодня своих планов по расчленению России и захвату ее природных ресурсов? Василий Небензя, постпред РФ в ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций

