Паскаль Кристин Берисвиль выступила СБ ООН.

Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине в том случае, если этого пожелают стороны. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации сделала постоянный представитель страны Паскаль Кристин Берисвиль. Дипломат уверена, что мир не может ставить под вопрос нейтралитет Швейцарии. Она призвала РФ и Украину двигаться в направлении мирного, справедливого и надежного решения кризиса.

Мы должны опираться на международное право и дипломатические средства. В этом отношении, если стороны желают, Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать деэскалацию. Паскаль Кристин Берисвиль

Паскаль Кристин Берисвиль добавила, что такого нейтралитета не может быть в том случае, если нарушается международное право или когда нарушается Устав ООН. Дипломат при этом не стала уточнять коллегам, что такая позиция означает на практике по отношению к украинской проблеме.

Небензя указал на "прагматичный нейтралитет" Швейцарии, поставлявшей оружие Третьему рейху.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций