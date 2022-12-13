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Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине

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Паскаль Кристин Берисвиль выступила СБ ООН.

Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине в том случае, если этого пожелают стороны. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации сделала постоянный представитель страны Паскаль Кристин Берисвиль.  Дипломат уверена, что мир не может ставить под вопрос нейтралитет Швейцарии. Она призвала РФ и Украину двигаться в направлении мирного, справедливого и надежного решения кризиса.

Мы должны опираться на международное право и дипломатические средства. В этом отношении, если стороны желают, Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать деэскалацию.

Паскаль Кристин Берисвиль

Паскаль Кристин Берисвиль добавила, что такого нейтралитета не может быть в том случае, если нарушается международное право или когда нарушается Устав ООН. Дипломат при этом не стала уточнять коллегам, что такая позиция означает на практике по отношению к украинской проблеме.

Небензя указал на "прагматичный нейтралитет" Швейцарии, поставлявшей оружие Третьему рейху.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: паскаль кристин берисвиль, сб оон, совет безопасности, швейцария
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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