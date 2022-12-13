Дипломат рассказал о военной помощи Швейцарии Киеву.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя указал коллегам на "прагматичный нейтралитет" Швейцарии, поставлявшей оружие Третьему рейху. Об этом факте дипломат напомнил Западу во время выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Эксперт подчеркнул, что бывшие нейтральные государства не отстают от тех стран, которые воорвжают киевский режим. Небензя подчеркнул, что прошлый год стал для военно-промышленного комплекса Швейцарии самым прибыльным. За первое полугодие 2022 года объемы экспорта производства достигли отметки в 517 миллионов местных франков.

Чтобы не упустить такой доход и преумножить его, в парламенте этой страны рассматривается инициатива разрешить третьим странам реэкспортировать вооружение швейцарского производства по истечении пяти лет после его покупки. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По мнению российского аналитика, в "погоне за прибылью" современное руководство Швейцарии не отстает от своих предшественников 80-летней давности, когда местные зенитные пушки и системы "Эрликон" вооружали ПВО и ВВС Третьего рейха и милитаристской Японии, а также бесперебойно поставляли боевые припасы немцам и японцам во времена ВТорой мировой войны.

Небензя: Запад поставляет Украине старое оружие, которое перемалывается армией России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций