Постпред РФ рассказал о выгоде Запада от затягивания украинского кризиса.

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя считает, что коллективный Запад поставляет Украине старое оружие, которое перемалывается армией России, но при этом сами Вооруженные силы НАТО модернизируются, компании Военно-промышленного комплекса получают сверхприбыли из-за регионального конфликта. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности.

Украине поступает, как правило, устаревшее вооружение, которое перемалывается российской армией, западные оборонные предприятия получают сверхприбыли, убаюкивая налогоплательщиков необходимостью помощи Украине. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По мнению российского представителя МИД, Украина на текущий момент превратилась в настоящий полигон для испытаний вооружений, где ценой жизни россиян и украинцев страны Североатлантического военного альянса испытывают новые виды оружия.

Небензя: Украина стала для оружейников США полигоном за счет жизней россиян и украинцев.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

