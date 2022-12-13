Небензя: Украина стала для оружейников США полигоном за счет жизней россиян и украинцев

В России напомнили о прибыли, которую получает американские ВПК.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя рассказал о том, что Украина стала для американских оружейников испытательным полигоном за счет жизней россиян и украинцев. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Эксперт отметил, что за счет оказания поддержки киевскому режиму страны коллективного Запада модернизируют собственные Вооруженные силы, а местные военно-промышленные компании НАТО обогащаются.

Проблема в том, что рычаги, способные повлиять на поиск мирного решения конфликта вокруг Украины, оказались в руках западных оружейных компаний и корпораций. А они, как это вы прекрасно понимаете, последние из тех, кто заинтересован в мире. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат рассказал, что в социальные сети попали фотографии пригласительных билетах украинского посольства в США на официальный прием в декабре 2022 года по случаю 31-й годовщины со дня основания ВСУ. Там были размещены логотипы четырех американских компаний ВПК - спонсоров приема: Northtrop Grumann, Raytheon, Pratt & Whitney и Lockheed Martin. Первому предприятию Киев обязан артиллерийскими снарядами, второй - поставками ПЗРК Stinger, третьей - РСЗО HIMARS. За последние три месяца 2022 года акции этих корпораций США показали рост свыше 20%.

Небензя назвал план Зеленского насмешкой над мирным урегулированием.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

