В России оценили украинскую "формулу мира".

Российский представитель при ООН Василий Небензя назвал план украинского президента Владимира Зеленского насмешкой над мирным урегулированием и решением регионального конфликта. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Он напомнил, что на саммите G20 ("Большой двадцатки" киевский режим выдвинул союзникам и партнерам "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. В Москве считвют этот документ не более, чем насмешкой над самим понятием мирного плана.

Так называемая формула Зеленского является просто насмешкой над понятием мирного плана. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил о том, что Кремлю неизвестно о якобы подготовке Украиной мирного плана, заявления же лидера Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета нынешних реалий.

Постпред России при ООН Небензя заявил о планах навсегда исключить любую угрозу от Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций