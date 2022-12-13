Василий Небензя напомнил о провале Минских соглашений.

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил о планах Москвы навсегда исключить любую угрозу для страны, культуры и международных союзников с территории Украины. Об этом дипломат рассказал коллегам в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации. Эксперт пояснил, что Киев должен прекратить героизацию нацизма, а это может стать основой для заключения договоренностей.

Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев. И это должно быть основой для договоренностей. Василий Небензя, постпред РФ

Василий Небензя добавил, что Запад снова может начать рассуждать о том, что у них не выбора, кроме как поддерживать Вооруженные силы Украины и утверждать о том, что в противном случае Киев ожидает уничтожение и деукраинизация. В России напомнили, что руководство перед армией таких задач не ставило. Дипломат добавил, что с учетом высказываний Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, Бориса Джонсона и Петра Порошенко, Запад всегда прикрывался Минскими соглашениями, а на самом деле на протяжении восьми лет вооружали ВСУ и готовили страну к противостоянию России.

Постпред России при ООН Небензя: отправка даже 300 западных танков не поможет Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

