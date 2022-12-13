Василий Небензя рассказал о военной помощи Запада ВСУ.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что западные танки на Украине "погоды не сделают" для победы киевского режима на поле боя. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на Совете Безопасности Всемирной организации. Заседание было созвано по инициативе Москвы. Специалист пояснил, что коллегам не следует проводить заседание СБ с исключительно призывами остановить поток вооружения, хотя прежде всего это важно для самих украинских властей. Эксперт подчеркнул, что РФ прекрасно понимает тот факт, что пока Киев полностью не обанкротится на поле боя, то поток военой помощи со стороны коллективных союзников не иссякнет.

Если с начала специальной военной операции год назад мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч имевшихся у Украины и поставленных ей танков, то сто, двести, триста новых танков погоды, что называется, не сделают" Василий Небензя, постпред РФ

Небензя: украинский кризис завершится в случае прекращения Западом прокси-войны с Россией.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций