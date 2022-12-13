Небензя: украинский кризис завершится в случае прекращения Западом прокси-войны с Россией

Постпред РФ рассказал о стремлении России достичь мира.

Постпред РФ при ООН Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году. Василий Небензя уверен, что конфликт на Украине закончится, когда Запад прекратит прокси-войну против России. Соответствующее заявление российский постоянный представитель при Всемирной организации сделал в ходе брифинга с журналистами при участии сирийского коллеги Бассама Саббага.

Мы все надеемся на мир. Когда те, кто продвигает этот конфликт, прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них… Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат призвал страны Запада занять реалистичную позицию по поводу имеющихся у Москвы озабоченностей, касающихся национальной безопасности. Василий Небензя подчеркнул, что с первого дня регионального кризиса Россия четко их обозначила. Если страны прислушаются к этой позиции, то "перспектива мира приблизится". Постпред добавил, что сейчас он не наблюдает готовности противоположной стороны серьезно взаимодействовать для урегулирования проблемы.

Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций