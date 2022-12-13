Фейсал Микдад напомнил о важности обеспечения защиты населения от боевиков.

Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы. Об этом рассказал местным журналистам в прямом эфире глава внешнеполитического ведомства страны Фейсал Микдад. Чиновник заметил, что помощь пострадавшим может быть транспортирована через все регионы государства Ближнего Востока. Однако власти хотят защитить этот груз от того, чтобы он не оказался в руках группировок международных боевиков.

Сирийское государство готово позволить доставку помощи во все регионы при условии, что она не дойдет до террористов. Фейсал Микдад, глава МИД Сирии

Напомним, что утром 6 февраля произошло землетрясение с магнитудой 7,7 балла. Большая часть затронула территорию Турцию. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, этот подземный толчок стал самым сильным для республики с 1939 года.

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Фото и видео: YouTube / Al Mayadeen Channel