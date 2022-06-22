Власти заявили о не менее 600 пострадавших.

Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане Соответствующее заявление сделали местные журналисты из информационного агентства Bakhtar со ссылкой на региональные власти. Пострадавшими признаны около 600 человек. Они ранены или травмированы на территориях провинций Пактика и Хост. Согласно информации от американской национальной Геологической службы, магнитуда подземных толчков составила 6,1 балл. Специальный представитель президента России по Афганистану, а также директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов объявил о том, что Москва рассмотрит просьбу о гуманитарной помощи от Афганистана, если такая поступит.

В Китае произошло сильное землетрясение.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости