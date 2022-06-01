В Китае произошло сильное землетрясение

Информации о разрушениях, а также возможных жертвах и пострадавших не поступало.

На юго-западе Китая произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Сычуань в 17:00 по местному времени (12:00 мск). Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань.

Информации о разрушениях, а также возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Мексике из-за урагана погибли более десяти человек.

Видео: Telegram / РИА Новости