В Мексике из-за урагана погибли более десяти человек

Пропавшими без вести считается 21 местный житель.

В Мексике из-за урагана погибли по меньшей мере 11 человек. Известно, что непогода накрыла штат Оахака. Об этом рассказали представители местного телеканала Televisa со ссылкой на заявление губернатора региона Алехандро Мурата. на текущий момент сообщается также о том, что 21 человек пропал без вести. Метеорологи дали название урагану "Агата".

Наибольшее количество погибших (10 человек) пришлось на район Сьерра-Сур, в котором синоптики зафиксировали наводнения и сходы оползней. Общий материальный ущерб от стихии для властей не подсчитан. Однако чиновники уточнили, что ветер обесточил от электроэнергии около 70 тысяч домов, расположенных между штатами Оахака и Веракрус. К утру власти смогли наладить снабжение на 35% пострадавших территориях.

Напомним, что ураган, сформировавшийся над Тихим океаном, к понедельнику 30 мая достиг второй из пяти категорий опасности по шкале Саффира - Симпсона. Он вышел на сушу в Мексике. Кроме штаха Оахака, циклон также обрушился на Веракрус, Герреро, Кинтана-Роо, Табаско и Чьяпас.

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Фото и видео: YouTube / NBC News