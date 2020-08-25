В СМИ объяснили, чем обернется для РФ потеря 43-го узла связи в Минской области.

Названы военные потери России в Белоруссии. В СМИ заявили, что члены координационного совета Светланы Тихановской заявили о желании закрыть российские военные базы на территории республики, а также о планах выхода из ОДКБ.

Если это произойдет, то Россия потеряет 43-ий узел связи Военно-морского флота, который расположен около города Вилейка в Минской области. С помощью данного объекта обеспечивается связь между Генштабом ВМФ РФ и атомными подводными лодками в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Однако потеря узла связи не скажется на обороноспособности российского флота.

Функции данного центра смогут выполнять аналогичные радиостанции "Антей", расположенные около Новгорода и Краснодара. Также задачи 43-его узла связи могут взять на себя "Барановичи", в составе которых есть РЛС "Волга". Аппарат имеет дециметровый диапазон. Он находится на вооружении с 2003 года. Отсутствие "Волги" в Белоруссии совокупно компенсируются РЛС "Воронеж" в Калининградской и Ленинградской областях.

Напомним, что в Белоруссии находится около 800 российских солдат.

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