Лукашенко: ситуация с коронавирусом осложняется из-за протестующих

Президент считает, что "уличные терки" на улицах после президентских выборов могут ухудшить ситуацию.

Ситуация с коронавирусом осложняется из-за протестующих. Об этом сообщил занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко, пишут "РИА Новости".

Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается стабильной. Власти не видят таких проблем, как в апреле или в мае. Лукашенко рассчитывает "если не расстаться с этой болезнью, то свести ее к минимуму".

Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит. - Александр Лукашенко

В июле занимающий пост президента страны заявлял о победе над коронавирусом в Белоруссии. Как отметил Лукашенко, население показало политическое здравомыслие и народную мудрость.

Ранее мы сообщили, что Путин видит безработицу одной из главных проблем в стране.

Видео: YouTube / Информационное агенство БелТА