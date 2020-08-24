Лукашенко: ситуация с коронавирусом осложняется из-за протестующих

Ситуация с коронавирусом осложняется из-за протестующих. Об этом сообщил занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко, пишут "РИА Новости".
Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается стабильной. Власти не видят таких проблем, как в апреле или в мае. Лукашенко рассчитывает "если не расстаться с этой болезнью, то свести ее к минимуму".
Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит.
- Александр Лукашенко
В июле занимающий пост президента страны заявлял о победе над коронавирусом в Белоруссии. Как отметил Лукашенко, население показало политическое здравомыслие и народную мудрость.
Ранее мы сообщили, что Путин видит безработицу одной из главных проблем в стране.
Видео: YouTube / Информационное агенство БелТА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все