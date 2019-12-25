Ученые раскрыли несколько корреляций высокого интеллекта с внешними признаками.

Названы "странные" признаки высокого интеллекта. Об этом рассказали представители Принстонского университета и Университета Брауна. Они уточнили, что при внимательном рассмотрении собеседника можно оценить уровень его интеллекта при помощи внешних признаков.

Обычно высокий интеллект демонстрируют люди с длинными ногами. Ученые не могут на данный момент объяснить это соответствие. Интеллект выше среднего регистрируется у людей, которые были выше своих сверстников в детстве. Предположительно, корреляция связана не только с генами, но и более качественным питанием, которое сказывается как на физическом, так и и интеллектуальном развитии ребенка.

Установлено, что у левшей в среднем более развиты когнитивные способности, включая память. Преимущество таких людей состоит в более активном использовании обоих полушарий головного мозга. Еще один фактор повышенного интеллекта - большой размер головы в младенчестве.

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