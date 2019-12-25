Создана роботизированная рука с ИИ, которая может выполнять операции в толстой кишке

Устройство способно работать в автономном режиме.

Создана роботизированная рука с искусственным интеллектом, способная выполнять операции в толстой кишке. Об этом заявил ученый Пьетро Вальдастри из Университета Лидса в Великобритании. Вместе с коллегами он создал аппарат, который использует алгоритм машинного обучения для перемещения гибкого зонда по толстой кишке.

Зон представляет из себя магнитный эндоскоп, трубку с линзой камеры на конце. Работ управляет ей при помощи внешнего магнита. Комплекс способен функционировать в автономном режиме или управляться при помощи оператора. Последний использует для контроля роботизированной руки специальный джойстик. Он продвигает наконечник дальше по кишке. По словам разработчика, это действие можно сравнить с движением во время видеоигры. ИИ системы может отследить расположение и ориентацию эндоскопа внутри органа.

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Фото: Nature Machine Intelligence

