Новая технология обеспечивает взаимообмен между мозгом и нейронной сетью.

Искусственный интеллект научили предсказывать мысли человека. О результатах собственной работы рассказали представители Университета Хельсинки. Они создали методику, которая позволяет при помощи компьютера моделировать визуальное восприятие и отслеживать сигналы мозга человека.

Ученые объяснили, что техника воспроизводит абсолютно новую информацию. Она представляет из себя изображения, которые появляются в сознании человека. Этот метод базируется на новейшем интерфейсе мозг-компьютер. Ранее наука могла осуществлять только одностороннюю связь от мозга к компьютеру. Последний в результате учился произносить буквы или перемещать курсор.

Согласно новой технологии, изображения, на которых фокусировались участники эксперимента, создавались за счет взаимодействия мозга и ИИ (генеративной нейронной сетью).

Искусственный интеллект подтвердил существование 50 экзопланет.