Британские ученые создали механизм обучения, анализирующий снимки телескопов.

Искусственный интеллект подтвердил существование 50 экзопланет. Об этом сообщили британские астрономы в работе, опубликованной в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Специалисты создали алгоритм машинного обучения, который анализирует снимки телескопов TESS и "Кеплер". Это позволяет проверить сведения о том, существуют ли экзопланеты у далеких звезд.

Мы перевели в категорию подтвержденных экзопланет сразу 50 кандидатов. Теперь мы не просто можем сказать, какой из кандидатов, скорее всего, представляет из себя планету, но и можем точно вычислить вероятность этого Дэвид Армстронг, планетолог из Уорикского университета

Напомним, что за последние года астрономы нашли более тысячи экзопланет, а также несколько кандидатов на данную роль. Большинство объектов относятся к горячим юпитерам (планетам, имеющим размеры Юпитера, но находящиеся ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу). Чаще всего встречаются экзопланеты, которые по размеру сопоставимы с Землей.

Сверхновая Кеплера продолжает расширяться спустя 400 лет после взрыва.