Сверхновая Кеплера продолжает расширяться спустя 400 лет после взрыва

Ученые изучили снимки с телескопа Chandra.

Сверхновая звезда Кеплера продолжает расширяться спустя 400 лет после взрыва. Об этом сообщили ученые из Университета Техаса в Арлингтоне. Они раскрыли новую информацию об объекте, за которым еще в 1604 году наблюдал немецкий астроном Иоганн Кеплер.

Результаты работы опубликованы в материале научного издания The Astrophysical Journal. Специалисты проанализировали изображения остатков звезды, полученные при помощи телескопа Chandra в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2016 годах.

Исследование показало, что облако газа, оставшееся после взрыва, продолжает увеличиваться в размерах без замедления. При этом скорость расширения достигает 8700 километров в час. Сейчас 8 из 15 узлов удаляются от Земли, еще два - направляются к планете. Это указывает на то, что взрыв был ассиметричным из-за неравномерного распределения вещества в околозвездной среде.

Взрывы сверхновых могли вызвать массовое вымирание на Земле.