С 15 июня отели Греции будут принимать постояльцев.

Названы сроки открытия туристического сезона в Греции. Об этом заявили журналисты из BBC News со ссылкой на информацию, полученную от премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса. Чиновник объяснил, что иностранных путешественников Греция начнет принимать с 15 июня. С этой даты в местные отели начнут заселяться постояльцы.

Глава греческого правительства Кириакос Мицотакис напомнил, что по прибытию в страну иностранцам будет предложено пройти тест на наличие в организме коронавируса. В рамках поддержки туристической отрасли государство снижает НДС на все виды транспорта. Налог составит 13 процентов, против 24 процентов, которые были установлены ранее.

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Чиновник подчеркнул, что во всех отраслях туризма страны ответственные лица предприняли необходимые санитарные меры для обеспечения безопасности отдыхающих и местного населения.

Согласно последним статистическим данным, в Греции зарегистрировано 2850 случаев заражения коронавирусом. Из-за инфекции по стране скончались 166 человек.

Греческий и турецкий истребители практически столкнулись.