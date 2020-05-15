ВВС Турции пересекли курс греческого истребителя над Эгейским морем.

Греческий и турецкий истребители практически столкнулись над Эгейским морем. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Военный осведомитель". Они опубликовали кадры с места событий. На видеозаписи видно, что иностранные самолеты пролетают в угрожающей близости друг от друга. Столкновения боевой авиации так не произошло.

В Telegram-канале считают, что самолеты F-16, принадлежащие турецким ВВС, пересекли курс греческого Mirage-2000-5 Mk.2. Изменение маршрута привело к тому, что пилот ВВС Греции смог увидеть перед собой сопла туцрецкого самолета. Горячая струя, исходящая из сопла, могла повлиять на устойчивость полета и привести к печальным последствиям. Предположительно, инцидент произошел в марте 2020 года. Журналисты обратились в Министерство обороны Турции с просьбой предоставить имеющиеся у них записи о данном эпизоде.

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.

Видео: YouTube / posidon74, Greek City Times