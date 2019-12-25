Ринат Максютов рассказал, когда население России сможет массово вакцинироваться разработкой "Вектора".

Названы сроки начала массовой вакцинации "ЭпиВакКороной". Об этом журналистам сообщил глава Центра вирусологии и биотехнологии "Центр" Ринат Максютов. Специалист сообщил, что препарат будет доступен для массовой вакцинации населения только ко второй половине марта.

Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию. Ринат Максютов, глава "Вектора"

Напомним, что "ЭпиВакКорона" получила разрешение на использование среди жителей России старше 60 лет. Препарат прошел клинические испытания в третьей и четвертой фазе среди пожилых пациентов. Вакцина показала высокую безопасность и действенность для данной категории пациентов от коронавируса.

Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса до осени.

Фото: YouTube/Россия-24