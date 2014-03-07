Вакцина "Эпиваккорона" получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет

Минздрав внес изменения в регистрационную инструкцию к препарату "Вектора".

Вакцина "Эпиваккорона", созданная научным центром Новосибирска "Вектор", получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет. Об этом рассказали представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Вакцина "Эпиваккорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов. заявление Роспотребнадзора

Чиновника заметили, что на основании документации, проведенных экспертиз и поданной заявки Минздрав с 3 марта внес изменения в регистрационное досье препарата. В новой редакции инструкции к вакцине "Вектора" сообщается, что она показана для профилактики COVID-19 среди пациентов от 18 лет. В предыдущей версии говорилось об использовании препарата у взрослых от 18 до 60 лет.

Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса до осени.

Фото: Минздрав России