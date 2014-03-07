Мишустин ознакомился с работой лабораторий центра Вектор" в Новосибирске

Премьера сопровождали Анна Попова и Ринат Максютов.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ознакомился с работой лабораторий центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" во время рабочей поездки по Новосибирску. Во время посещения медицинского центра премьер-министра РФ сопровождали глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава "Вектора" Ринат Максютов.

Правительственная делегация посетила отдел зоонозных инфекций и гриппа. Мишустину показали защитные костюмы для специалистов, работающих в "красной зоне". Ринат Максютов рассказал, что основная задача при создании такого наряда заключалась в том, чтобы сделать его сверхпрочным, но имея при этом возможность производить дезинфекцию в парах формалина.

Также Михаил Мишустин прошелся по референс-лаборатории ВОЗ по птичьему гриппу. Эксперты ожидают, что в текущем году она получил статус второго в мире центра, который занимается исключительно высокопатогенными вирусами гриппа на стыке вирусов животных и человека. Третьим пунктом посещения для премьера России стала лаборатория обратной генетики. В ней ученые занимаются разработками, связанными с оригинальными молекулярными компонентами.

Мишустин поддержал начало работы международного терминала аэропорта Кызыла уже в 2021 году.

Видео: TG / Другой Беляков