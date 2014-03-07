Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса до осени. Об этом чиновник сообщил коллегам во время рабочей поездки в Новосибирск, где он посетил Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить...Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором".
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Глава кабмина РФ призвал масштабировать результаты работы над созданием российской вакцины "Эпиваккорона". Спикер надеется, что в ближайшее время показатель по изготовлению препарата достигнет значительного объема, чтобы правительство могло завершить массовую вакцинацию граждан до наступления новой волны инфицирования.
Мишустин ознакомился с работой лабораторий центра Вектор" в Новосибирске.
Видео: YouTube / TASS
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