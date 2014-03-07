Глава правительства РФ призвал как можно скорее масштабировать производство "Эпиваккороны".

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса до осени. Об этом чиновник сообщил коллегам во время рабочей поездки в Новосибирск, где он посетил Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить...Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором". Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ призвал масштабировать результаты работы над созданием российской вакцины "Эпиваккорона". Спикер надеется, что в ближайшее время показатель по изготовлению препарата достигнет значительного объема, чтобы правительство могло завершить массовую вакцинацию граждан до наступления новой волны инфицирования.

Мишустин ознакомился с работой лабораторий центра Вектор" в Новосибирске.

Видео: YouTube / TASS