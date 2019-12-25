Диетолог рассказал о наиболее калорийных блюдах из картофеля.

Названы самые вредные блюда из картофеля. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказала врач-диетолог Ирина Лизун. Специалист считает, что наиболее вредные для фигуры блюда получаются после обжарки продукта.

Диетолог напомнила, что сам по себе картофель не вреден. Однако после термической обработки получаются излишне калорийные блюда, в которых содержится много крахмала. Лизун заметила, что классическое пюре, особенно с маслом, считается крайне калорийным.

Для людей, сидящих на диете, подойдет запеченный молодой картофель. Врач посоветовала употреблять продукт вместе с кожурой, так как в ней содержатся полезные антиоксиданты.

Диетолог назвал правила выбора колбасы.