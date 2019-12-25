Врач дал рекомендации по выбору "полезной" колбасы.

Диетолог назвал правила выбора колбасы. Об этом в интервью для радио Sputnik заявила Елена Соломатина. Специалист объяснила, какому именно продукту следует отдать предпочтение при покупке в магазине.

Копченая колбаса не подойдет, копчение повышает риски возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта Елена Соломатина, диетолог

Врач объяснила, что лучшим выбором будет колбаса по типу бастурмы. Ее изготавливают методом прессования. Также эксперты посоветовала сыровяленую колбасу.

Между вареной колбасой и бужениной выбирайте буженину, либо делайте ее сами в духовке Елена Соломатина, диетолог

Эксперт напомнила, что в составе колбасы обязательно должно присутствовать мясо. Покупателям следует избегать вкусовых добавок. Они призваны "скрыть что-то". Также важным фактором является цвет изделия. Ядерно-розовый оттенок означает, что в колбасе много нитрита, который может перейти в канцероген.

Диетолог назвал опасность яблок для некоторых людей.