Диетолог назвал опасность яблок для некоторых людей

Диетолог объяснила, какой вред на организм могут оказать яблоки.

Названа опасность яблок для некоторых людей. Об этом для "Вечерней Москвы" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что данный фрукт противопоказан людям, страдающим от проблем с пищеварительным трактом. Пациентам с гастритом или язвой, а также с повышенной кислотностью желудка продукт не стоит употреблять.

Эксперт рассказала, что кислые сорта яблок — антоновка, анис, бессемянка могут

утончить зубную эмаль. После употребления таких яблок диетолог рекомендует прополаскивать рот или чистить зубы. Пациентам с диабетом следует отказаться от сладких сортов яблок, такие как медуница, белый налив или золотая китайка. Их плоды богаты сахаром, поэтому могут повысить уровень глюкозы в организме.

Елена Соломатина напомнила, что яблоки полезны за счет пектинов, витамина С, антиоксидантов, калия и кверцетина.

Эндокринолог назвал опасность яблок.