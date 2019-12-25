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Диетолог назвал опасность яблок для некоторых людей
Сегодня, 11:53
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lesjasap

Диетолог назвал опасность яблок для некоторых людей

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Диетолог объяснила, какой вред на организм могут оказать яблоки.

Названа опасность яблок для некоторых людей. Об этом для "Вечерней Москвы" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что данный фрукт противопоказан людям, страдающим от проблем с пищеварительным трактом. Пациентам с гастритом или язвой, а также с повышенной кислотностью желудка продукт не стоит употреблять.

Эксперт рассказала, что  кислые сорта яблок — антоновка, анис, бессемянка могут 
утончить зубную эмаль. После употребления таких яблок диетолог рекомендует прополаскивать рот или чистить зубы. Пациентам с диабетом следует отказаться от сладких сортов яблок, такие как медуница, белый налив или золотая китайка. Их плоды богаты сахаром, поэтому могут повысить уровень глюкозы в организме.

Елена Соломатина напомнила, что яблоки полезны за счет пектинов, витамина С, антиоксидантов, калия и кверцетина.

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Теги: диетолог, яблоки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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