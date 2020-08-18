Врач объяснил, кому вредно употреблять яблоки в большом количестве.

Эндокринолог назвал опасность яблок. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" заявила кандидат медицинских наук Залина Гусова. Специалист объяснила, что среднее по размерам яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба с толщиной в один сантиметр.

Врач рассказала, что избыточное употребление фрукта небезопасно для пациентов с ожирением или сахарным диабетом. Остальным рекомендуется есть по два-четыре плода в день после основного приема пищи. Это поможет избавить организм от кислородного голодания, а также проблем с сердечно-сосудистой системой.

Косточки этого плода содержат большое количество йода. Однако здесь также присутствует синильная кислота. Считается, что больше трех-четырех косточек в день съедать ни в коем случае нельзя Залина Гусова, эндокринолог

Напомним, что в яблоках содержится большое количество железа. Кожура полезна за счет фитохимических веществ, которые улучшают пищеварение. Витамины помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, волосы и ногти.

Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте.

Видео: YouTube / Centr-Zdorovja.Com