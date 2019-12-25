Названы регионы с новыми летальными случаями пациентов с COVID-19

За сутки в России скончалось рекордное число пациентов с начала эпидемии.

В России за истекшие сутки скончались 108 человек в 22 регионах.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки скончалось 108 пациентов, у которых лабораторно подтвержден коронавирус. Самое больше число умерших пациентов в Москве, там скончалось 67 человек. В Московской области 14 человек. В остальных регионах количество скончавшихся пациентов с COVID-19 не превышает 5 человек.

По регионам летальные случаи распределены следующим образом:

Москва – 67

Московская область – 16

Ставропольский край – 4

Санкт-Петербург – 2

Нижегородская область – 2

Краснодарский край – 1

Республика Ингушетия – 1

Республика Дагестан – 1

Тульская область – 1

Пермский край – 1

Кировская область – 1

Ярославская область – 1

Ростовская область – 1

Оренбургская область – 1

Орловская область – 1

Республика Мордовия – 1

Кабардино-Балкарская Республика – 1

Омская область – 1

Республика Саха (Якутия) – 1

Ленинградская область – 1

Республика Татарстан – 1

Челябинская область – 1

За весь период с начала эпидемии в России умерли 972 человека, зараженных коронавирусом нового типа.

Ранее: Статистика новых случаев коронавируса в России на утро 29 апреля.

Фото: Piter.TV