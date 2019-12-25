Названы регионы с новыми летальными случаями пациентов с COVID-19

В России за истекшие сутки скончались 108 человек в 22 регионах.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки скончалось 108 пациентов, у которых лабораторно подтвержден коронавирус. Самое больше число умерших пациентов в Москве, там скончалось 67 человек. В Московской области 14 человек. В остальных регионах количество скончавшихся пациентов с COVID-19 не превышает 5 человек.
По регионам летальные случаи распределены следующим образом:
Москва – 67
Московская область – 16
Ставропольский край – 4
Санкт-Петербург – 2
Нижегородская область – 2
Краснодарский край – 1
Республика Ингушетия – 1
Республика Дагестан – 1
Тульская область – 1
Пермский край – 1
Кировская область – 1
Ярославская область – 1
Ростовская область – 1
Оренбургская область – 1
Орловская область – 1
Республика Мордовия – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1
Омская область – 1
Республика Саха (Якутия) – 1
Ленинградская область – 1
Республика Татарстан – 1
Челябинская область – 1
За весь период с начала эпидемии в России умерли 972 человека, зараженных коронавирусом нового типа.
Ранее: Статистика новых случаев коронавируса в России на утро 29 апреля.
Фото: Piter.TV
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