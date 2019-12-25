В Москве скончалось 67 человек с коронавирусом

Количество летальных исходов в столице превысило 500 человек.

В Москве зафиксировано самое большое количество летальных исходов у пациентов с коронавирусом с начала эпидемии. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Москве сообщил, что за сутки скончалось 67человек. Таким образом, с начала эпидемии в столице скончалось 546 инфицированных COVID-19.

Сегодня Президент России В. Путин продлил нерабочие дни почти на 2 недели. Поэтому Мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ о продлении всех ограничительных мер в Москве до 11 мая включительно.

Фото: Piter.TV