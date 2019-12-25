Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За истекшие сутки в России зафиксировано 5 841 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах.

На утро 29 апреля в России выявлено 5 841 зараженных коронавирусом в 82 регионах России.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за сутки в России лабораторно подтверждены еще 5 841 случаев инфицирования COVID-19. По регионам новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва 2220

2. Московская область 686

3. Санкт-Петербург 290

4. Нижегородская область 131

5. Республика Северная Осетия 121

6. Брянская область 115

7. Тульская область 90

8. Свердловская область 90

9. Ростовская область 86

10. Республика Дагестан 84

11. Мурманская область 70

12. Курская область 68

13. Республика Мордовия 67

14. Калужская область 66

15. Краснодарский край 63

16. Республика Башкортостан 60

17. Республика Татарстан 55

18. Самарская область 55

19. Ленинградская область 53

20. Рязанская область 52

21. Республика Ингушетия 46

22. Кабардино-Балкарская Республика 45

23. Тамбовская область 44

24. Астраханская область 44

25. Кировская область 43

26. Пензенская область 42

27. г. Севастополь 40

28. Воронежская область 39

29. Орловская область 38

30. Камчатский край 38

31. Владимирская область 37

32. Чувашская Республика 37

33. Оренбургская область 37

34. Республика Марий Эл 35

35. Красноярский край 35

36. Смоленская область 34

37. Саратовская область 33

38. Ивановская область 31

39. Хабаровский край 31

40. Новосибирская область 29

41. Белгородская область 28

42. Липецкая область 28

43. Ставропольский край 28

44. Ханты-Мансийский АО 28

45. Ярославская область 27

46. Алтайский край 24

47. Калининградская область 23

48. Ямало-Ненецкий АО 22

49. Республика Хакасия 22

50. Приморский край 20

51. Ульяновская область 19

52. Челябинская область 19

53. Чеченская Республика 18

54. Республика Бурятия 18

55. Республика Саха (Якутия) 17

56. Республика Калмыкия 16

57. Карачаево-Черкесская Республика 16

58. Волгоградская область 16

59. Тюменская область 16

60. Республика Коми 14

61. Псковская область 14

62. Костромская область 13

63. Новгородская область 12

64. Тверская область 11

65. Пермский край 10

66. Республика Крым 9

67. Магаданская область 7

68. Вологодская область 6

69. Курганская область 6

70. Иркутская область 6

71. Томская область 6

72. Забайкальский край 6

73. Удмуртская Республика 5

74. Омская область 5

75. Амурская область 5

76. Еврейская АО 5

77. Архангельская область 4

78. Республика Адыгея 4

79. Республика Алтай 3

80. Кемеровская область 3

81. Республика Карелия 1

82. Ненецкий автономный округ 1



В России нарастающим итогом зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции во всех субъектах России.

Ранее: За сутки в мире скончалось более 6 000 человек с коронавирусом COVID-19