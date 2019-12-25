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За сутки в мире скончалось более 6 000 человек с коронавирусом COVID-19
Сегодня, 8:57
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MShaffter

За сутки в мире скончалось более 6 000 человек с коронавирусом COVID-19

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С начала эпидемии жертвами коронавируса стали 217 183 человек.

За сутки в мире скончалось 6 024 человека с диагностированным коронавирусом.

Телеграм-канал "Коронавирус.Главное" сообщает, что за сутки в мире скончалось 6 тысяч 24 человека с подтвержденным коронаврусом  COVID-19. С начала эпидемии нового вируса в мире погибло от осложнений вызванных вирусом 217 тысяч 183 человека.

Печальный рейтинг возглавляет США с 58 355 скончавшимися. Далее следует:

Италия - 27 359 жертв коронавируса

Испания - 23 822 

Франция - 23  660

Великобритания - 21 678

Сегодня ранее: В Москве за сутки скончалось 67 человек.

Фото: coronavirus.jhu.edu, Piter.TV

Теги: вв мире, коронавирус в мире, мировые новости, пандемия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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