За сутки в мире скончалось более 6 000 человек с коронавирусом COVID-19

За сутки в мире скончалось 6 024 человека с диагностированным коронавирусом.
Телеграм-канал "Коронавирус.Главное" сообщает, что за сутки в мире скончалось 6 тысяч 24 человека с подтвержденным коронаврусом COVID-19. С начала эпидемии нового вируса в мире погибло от осложнений вызванных вирусом 217 тысяч 183 человека.
Печальный рейтинг возглавляет США с 58 355 скончавшимися. Далее следует:
Италия - 27 359 жертв коронавируса
Испания - 23 822
Франция - 23 660
Великобритания - 21 678
Сегодня ранее: В Москве за сутки скончалось 67 человек.
Фото: coronavirus.jhu.edu, Piter.TV
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