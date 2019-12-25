За сутки в мире скончалось более 6 000 человек с коронавирусом COVID-19

С начала эпидемии жертвами коронавируса стали 217 183 человек.

За сутки в мире скончалось 6 024 человека с диагностированным коронавирусом.

Телеграм-канал "Коронавирус.Главное" сообщает, что за сутки в мире скончалось 6 тысяч 24 человека с подтвержденным коронаврусом COVID-19. С начала эпидемии нового вируса в мире погибло от осложнений вызванных вирусом 217 тысяч 183 человека.

Печальный рейтинг возглавляет США с 58 355 скончавшимися. Далее следует:

Италия - 27 359 жертв коронавируса

Испания - 23 822

Франция - 23 660

Великобритания - 21 678

Сегодня ранее: В Москве за сутки скончалось 67 человек.

Фото: coronavirus.jhu.edu, Piter.TV