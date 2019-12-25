В Костромской области еще 13 человек заразились коронавирусом

На утро 29 апреля в регионе 193 случая коронавируса, из них 20 человек выздоровели, трое скончались.

В Костромской области коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 13 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области обновил статистику за сутки. За истекшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения.

Кострома +5

Буй и Буйский район +3

Шарья +2

Октябрьский район +2

Красое-на-Волге +1

Все заболевшие изолированы, большинство из них проходят лечение амбулаторно на дому. По всем диагностированным случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования. Две трети новых случаев связаны с выездами людей в другие регионы с неблагоприятной по коронавирусу обстановкой (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) во время режима самоизоляции.

Таким образом, с начала эпидемии в Костромской области 193 случаев коронавируса, 20 из них выздоровели (5 несовершеннолетних), три пациента скончались.

В регионе муниципальные образования получат 7 миллионов рублей из резервного фонда области на закупку средств дезинфекции для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, так как они являются самыми опасными в плане заражения. Особенно это касается тех домов, где уже выявлены случаи инфицирования. В Костроме есть пример, где заразились несколько соседей по подъезду из разных квартир.

Ранее: В Якутске скончались 2 пациента с коронавирусом, в Москве 67 летальных исходов за сутки

Фото: Оперштаб Кострома, pixabay.com