В Костромской области еще 13 человек заразились коронавирусом

В Костромской области коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 13 человек.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области обновил статистику за сутки. За истекшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения.
Кострома +5
Буй и Буйский район +3
Шарья +2
Октябрьский район +2
Красое-на-Волге +1
Все заболевшие изолированы, большинство из них проходят лечение амбулаторно на дому. По всем диагностированным случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования. Две трети новых случаев связаны с выездами людей в другие регионы с неблагоприятной по коронавирусу обстановкой (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) во время режима самоизоляции.
Таким образом, с начала эпидемии в Костромской области 193 случаев коронавируса, 20 из них выздоровели (5 несовершеннолетних), три пациента скончались.
В регионе муниципальные образования получат 7 миллионов рублей из резервного фонда области на закупку средств дезинфекции для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, так как они являются самыми опасными в плане заражения. Особенно это касается тех домов, где уже выявлены случаи инфицирования. В Костроме есть пример, где заразились несколько соседей по подъезду из разных квартир.
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Фото: Оперштаб Кострома, pixabay.com
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