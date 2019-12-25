В Якутске скончались 2 пациента с коронавирусом

Еще 4 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Якутске за сутки скончались 2 пациента с подтвержденным коронавирусом.

РИА Новости со ссылкой на главу региона сообщает, что в больнице Якутска скончались два пациента, которые были на ИВЛ. 66-летний мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. В этот же день, 19 апреля, у него был диагностирован коронавирус нового типа. Мужчина был подключен к аппарату ИВЛ и получал рекомендованное лечение. Но, несмотря на усилия медиков, он скончался. 85-летняя женщина поступила в больницу 21 апреля, уже в тяжелом состоянии с тяжелой пневмонией. На следующий день у нее был выявлен COVID-19. Женщина также находилась на ИВЛ. У обоих пациентов были серьезные хронические патологии.

На утро 29 апреля в регионе выявлено 17 новых случаев инфицирования. С начала эпидемии в регионе 183 случая инфицирования. 25 человек выздоровели, из них 7 за сутки.

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Фото: Piter.TV