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В Якутске скончались 2 пациента с коронавирусом
Сегодня, 8:38
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MShaffter

В Якутске скончались 2 пациента с коронавирусом

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Еще 4 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Якутске за сутки скончались 2 пациента с подтвержденным коронавирусом.

РИА Новости со ссылкой на главу региона сообщает, что в больнице Якутска скончались два пациента, которые были на ИВЛ. 66-летний мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. В этот же день, 19 апреля, у него был диагностирован коронавирус нового типа. Мужчина был подключен к аппарату ИВЛ и получал рекомендованное лечение. Но, несмотря на усилия медиков, он скончался. 85-летняя женщина поступила в больницу 21 апреля, уже в тяжелом состоянии с тяжелой пневмонией. На следующий день у нее был выявлен COVID-19. Женщина также находилась на ИВЛ. У обоих пациентов были серьезные хронические патологии.

На утро 29 апреля в регионе выявлено 17 новых случаев инфицирования. С начала эпидемии в регионе 183 случая инфицирования. 25 человек выздоровели, из них 7 за сутки.

Ранее: В Москве скончалось 67 человек с коронавирусом 

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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