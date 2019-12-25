Количество жертв с коронавирусом в России достигло 972

За сутки от коронавируса в России скончались 108 человек.

За последние сутки в России подтверждено 108 летальных случаев, произошедших с пациентами, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты отметили, что за все время эпидемии в стране медики зарегистрировали 972 жертвы с COVID-19.

Большая часть пациентов с коронавирусом скончалась в Москве. В столичном регионе за последние сутки погибло 67 человек с COVID-19. Еще 16 пациентов умерло в Московской области, четверо - в Ставропольском крае, двое - в Петербурге и Нижегородской области. По одному летальному исходу зафиксировано в Краснодарской крае, Ингушетии, Дагестане, Пермском крае, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Сахе в Якутии, а также Тульской, Кировской, Ярославской, Ростовской, Оренбургской, Орловской, Омской, Ленинградской, Челябинской областях.

Напомним, что за последние сутки в России зафиксировано 5 841 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.



