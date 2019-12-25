За сутки от коронавируса в России излечилось 1 830 человек.

В России зафиксирован 5 841 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 82 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 6,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 220. Далее идут Московская область — 686, Нижегородская область — 207, Санкт-Петербург — 290, Нижегородская область — 131, Северная Осетия — 121.

За сутки от коронавируса в России излечилось 1 830 человек. За весь период — 10 286.

За минувшие сутки скончалось 108 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 972 человека.

Отмечается, что у 44,9% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что за сутки в мире скончалось более 6 000 человек с коронавирусом COVID-19.