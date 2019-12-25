Названы регионы России с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

Всего за сутки в России скончались 88 человек с подтвержденным коронавирусом в 21 регионе.

За сутки в 21 регионе России зафиксировано 88 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

Стопкоронавирус.РФ сообщает, что за истекшие сутки по состоянию на утро 7 мая в России скончалось 88 человека, у которых подтвержден коронавирус COVID-19. По-прежнему печальный список возглавляет Москва, там от коронавируса скончались 39 человек.

По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:

Московская область – 15

Нижегородская область – 7

Республика Коми – 4

Санкт-Петербург – 4

Республика Северная Осетия – Алания – 2

Самарская область – 2

Приморский край – 2

Белгородская область – 1

Калужская область – 1

Тульская область – 1

Республика Крым – 1

Республика Дагестан – 1

Республика Ингушетия – 1

Республика Мордовия – 1

Республика Татарстан – 1

Пермский край – 1

Саратовская область – 1

Тюменская область – 1

Новосибирская область – 1

Омская область – 1

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