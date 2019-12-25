Названы регионы России с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

За сутки в 21 регионе России зафиксировано 88 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.
Стопкоронавирус.РФ сообщает, что за истекшие сутки по состоянию на утро 7 мая в России скончалось 88 человека, у которых подтвержден коронавирус COVID-19. По-прежнему печальный список возглавляет Москва, там от коронавируса скончались 39 человек.
По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:
Московская область – 15
Нижегородская область – 7
Республика Коми – 4
Санкт-Петербург – 4
Республика Северная Осетия – Алания – 2
Самарская область – 2
Приморский край – 2
Белгородская область – 1
Калужская область – 1
Тульская область – 1
Республика Крым – 1
Республика Дагестан – 1
Республика Ингушетия – 1
Республика Мордовия – 1
Республика Татарстан – 1
Пермский край – 1
Саратовская область – 1
Тюменская область – 1
Новосибирская область – 1
Омская область – 1
Ранее: Названы регионы с новыми случаями коронавируса за сутки
Фото: Piter.TV
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