Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки по состоянию на утро четверга 7 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 11 231 в 84 регионах России. По-прежнему больше всего инфицированных в Москве, там за сутки коронавирус подтвердили у 6703 человек.
По остальным регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:
Московская область - 842
Нижегородская область - 312
Санкт-Петербург - 306
Республика Дагестан - 105
Республика Татарстан - 105
Краснодарский край - 99
Ямало-Ненецкий АО - 93
Республика Северная Осетия - 89
Рязанская область - 86
Тульская область - 85
Кабардино-Балкарская Республика - 83
Республика Башкортостан - 83
Ростовская область - 80
Калужская область - 79
Владимирская область - 78
Свердловская область - 76
Брянская область - 75
Тамбовская область - 75
Курская область - 68
Самарская область - 67
Новосибирская область - 67
Волгоградская область - 64
Ленинградская область - 63
Ивановская область - 58
Чувашская Республика - 58
Республика Коми - 56
Смоленская область - 55
Ярославская область - 55
Орловская область - 52
Республика Ингушетия - 49
Республика Бурятия - 49
Липецкая область - 47
Приморский край - 43
Хабаровский край - 43
Республика Мордовия - 41
Саратовская область - 41
Республика Саха (Якутия) - 37
Мурманская область - 35
Белгородская область - 34
Воронежская область - 34
Пензенская область - 34
Ульяновская область - 32
Республика Крым - 32
Республика Марий Эл - 31
Оренбургская область - 31
Чеченская Республика - 29
Республика Калмыкия - 28
Челябинская область - 27
Пермский край - 26
Архангельская область - 25
Астраханская область - 25
Кировская область - 25
Тюменская область - 25
Ставропольский край - 23
Красноярский край - 23
Новгородская область - 21
Костромская область - 18
Кемеровская область - 18
Псковская область - 17
Алтайский край - 17
Тверская область - 16
Калининградская область - 16
Забайкальский край - 16
Ханты-Мансийский АО - 14
Республика Хакасия - 12
Омская область - 11
Республика Карелия - 9
Карачаево-Черкесская Республика - 6
Иркутская область - 6
Амурская область - 6
Еврейская АО - 6
г. Севастополь - 6
Вологодская область - 5
Курганская область - 5
Республика Адыгея - 4
Республика Тыва - 4
Республика Алтай - 2
Томская область - 2
Камчатский край - 2
Магаданская область - 2
Сахалинская область - 2
Ненецкий автономный округ - 1
Чукотский АО - 1
Всего в России с начала эпидимии коронавирус выявлен у 177 160 человек во всех субъектах России. Выздоровели 23 803 человека.
Фото: pixabay.com
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