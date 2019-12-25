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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:45
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MShaffter

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

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Всего в России коронавирус COVID-19 выявлен у более 11 тысяч человек.

За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки по состоянию на утро четверга 7 мая в России коронавирус  COVID-19  выявлен у 11 231 в 84 регионах России. По-прежнему больше всего инфицированных в Москве, там за сутки коронавирус подтвердили у 6703 человек.

По остальным регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:


 Московская область - 842
 Нижегородская область - 312
 Санкт-Петербург - 306
 Республика Дагестан - 105
 Республика Татарстан - 105
 Краснодарский край - 99
 Ямало-Ненецкий АО - 93
 Республика Северная Осетия - 89
 Рязанская область - 86
 Тульская область - 85
 Кабардино-Балкарская Республика - 83
 Республика Башкортостан - 83
 Ростовская область - 80
 Калужская область - 79
 Владимирская область - 78
 Свердловская область - 76
 Брянская область - 75
 Тамбовская область - 75
 Курская область - 68
 Самарская область - 67
 Новосибирская область - 67
 Волгоградская область - 64
 Ленинградская область - 63
 Ивановская область - 58
 Чувашская Республика - 58
 Республика Коми - 56
 Смоленская область - 55
 Ярославская область - 55
 Орловская область - 52
 Республика Ингушетия - 49
 Республика Бурятия - 49
 Липецкая область - 47
 Приморский край - 43
 Хабаровский край - 43
 Республика Мордовия - 41
 Саратовская область - 41
 Республика Саха (Якутия) - 37
 Мурманская область - 35
 Белгородская область - 34
 Воронежская область - 34
 Пензенская область - 34
 Ульяновская область - 32
 Республика Крым - 32
 Республика Марий Эл - 31
 Оренбургская область - 31
 Чеченская Республика - 29
 Республика Калмыкия - 28
 Челябинская область - 27
 Пермский край - 26
 Архангельская область - 25
 Астраханская область - 25
 Кировская область - 25
 Тюменская область - 25
 Ставропольский край - 23
 Красноярский край - 23
 Новгородская область - 21
 Костромская область - 18
 Кемеровская область - 18
Псковская область - 17
 Алтайский край - 17
 Тверская область - 16
 Калининградская область - 16
 Забайкальский край - 16
 Ханты-Мансийский АО - 14
Республика Хакасия - 12
 Омская область - 11
Республика Карелия - 9
Карачаево-Черкесская Республика - 6
 Иркутская область - 6
Амурская область - 6
Еврейская АО - 6
 г. Севастополь - 6
Вологодская область - 5
Курганская область - 5
Республика Адыгея - 4
Республика Тыва - 4
Республика Алтай - 2
Томская область - 2
Камчатский край - 2
 Магаданская область - 2
Сахалинская область - 2
Ненецкий автономный округ - 1
Чукотский АО - 1

Всего в России с начала эпидимии коронавирус выявлен у 177 160 человек во всех субъектах России. Выздоровели 23 803 человека.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус в регионах, коронавирус статистика, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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