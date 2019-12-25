Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Всего в России коронавирус COVID-19 выявлен у более 11 тысяч человек.

За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки по состоянию на утро четверга 7 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 11 231 в 84 регионах России. По-прежнему больше всего инфицированных в Москве, там за сутки коронавирус подтвердили у 6703 человек.

По остальным регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:



Московская область - 842

Нижегородская область - 312

Санкт-Петербург - 306

Республика Дагестан - 105

Республика Татарстан - 105

Краснодарский край - 99

Ямало-Ненецкий АО - 93

Республика Северная Осетия - 89

Рязанская область - 86

Тульская область - 85

Кабардино-Балкарская Республика - 83

Республика Башкортостан - 83

Ростовская область - 80

Калужская область - 79

Владимирская область - 78

Свердловская область - 76

Брянская область - 75

Тамбовская область - 75

Курская область - 68

Самарская область - 67

Новосибирская область - 67

Волгоградская область - 64

Ленинградская область - 63

Ивановская область - 58

Чувашская Республика - 58

Республика Коми - 56

Смоленская область - 55

Ярославская область - 55

Орловская область - 52

Республика Ингушетия - 49

Республика Бурятия - 49

Липецкая область - 47

Приморский край - 43

Хабаровский край - 43

Республика Мордовия - 41

Саратовская область - 41

Республика Саха (Якутия) - 37

Мурманская область - 35

Белгородская область - 34

Воронежская область - 34

Пензенская область - 34

Ульяновская область - 32

Республика Крым - 32

Республика Марий Эл - 31

Оренбургская область - 31

Чеченская Республика - 29

Республика Калмыкия - 28

Челябинская область - 27

Пермский край - 26

Архангельская область - 25

Астраханская область - 25

Кировская область - 25

Тюменская область - 25

Ставропольский край - 23

Красноярский край - 23

Новгородская область - 21

Костромская область - 18

Кемеровская область - 18

Псковская область - 17

Алтайский край - 17

Тверская область - 16

Калининградская область - 16

Забайкальский край - 16

Ханты-Мансийский АО - 14

Республика Хакасия - 12

Омская область - 11

Республика Карелия - 9

Карачаево-Черкесская Республика - 6

Иркутская область - 6

Амурская область - 6

Еврейская АО - 6

г. Севастополь - 6

Вологодская область - 5

Курганская область - 5

Республика Адыгея - 4

Республика Тыва - 4

Республика Алтай - 2

Томская область - 2

Камчатский край - 2

Магаданская область - 2

Сахалинская область - 2

Ненецкий автономный округ - 1

Чукотский АО - 1

Всего в России с начала эпидимии коронавирус выявлен у 177 160 человек во всех субъектах России. Выздоровели 23 803 человека.

Фото: pixabay.com