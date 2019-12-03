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Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"
Сегодня, 8:27
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Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"

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"Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" имеют улучшенные параметры по сравнению с французскими кораблями.

Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Эксперт поделился информацией на военно-техническом форуме "Армия-2020".

По характеристикам эти корабли резко отличаются с положительной стороны в части вместимости, мореходности, длины...Более интересные наработки

Ренат Мистахов, гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс"

Напомним, что на заводе "Залив" в Керчи заложены два десантных корабля, которые будут значительно отличаться по своим качествам от французских моделей в лучшую для российского флота сторону.

Специалист уточнил, что при создании концепции отечественных УДК разработчики взяли все самое лучшее из уже существующих кораблей аналогичного класса. Российские суда назвали  "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна на парашютах.

Теги: десантный корабль, иван рогов, мистрали, митрофан москаленко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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