"Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" имеют улучшенные параметры по сравнению с французскими кораблями.

Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Эксперт поделился информацией на военно-техническом форуме "Армия-2020".

По характеристикам эти корабли резко отличаются с положительной стороны в части вместимости, мореходности, длины...Более интересные наработки Ренат Мистахов, гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс"

Напомним, что на заводе "Залив" в Керчи заложены два десантных корабля, которые будут значительно отличаться по своим качествам от французских моделей в лучшую для российского флота сторону.

Специалист уточнил, что при создании концепции отечественных УДК разработчики взяли все самое лучшее из уже существующих кораблей аналогичного класса. Российские суда назвали "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна на парашютах.