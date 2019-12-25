Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК

Проект 23900 будет вмещать на борту больше морских пехотинцев, чем обновленная версия проекта 11711.

Источник рассказал о преимуществах российских аналогов "Мистралей" перед БДК. Журналистам "РИА Новостей" рассказали о том, что в Керчи строятся два вертолетоносца проекта 23900, которые смогут принимать на борт порядка тысячи морских пехотинцев.

На каждом корабле предусмотрен десант не более тысячи морпехов, соответственно, там будет доковая камера и в ней будет размещено до четырех десантных катеров. источник агентства

Эксперт подчеркнул, что Военно-морской флот России получит вертолетоносцы в 2026 и 2027 годах. На данный момент о закупке других кораблей по данному проекту речи не идет. Одновременно с ним на заводе "Янтарь" в Калининградской области строятся большие десантные корабли по улучшенной версии 11711. Однако они могут вмещать не более 300 пехотинцев.

Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей".

Фото: Piter.tv