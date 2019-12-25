Аналоги французских кораблей будут создаваться на базе "Залива" в Керчи.

Уникальные российские "Мистрали" заложат до конца июля. По сообщению от "Известий", десантные корабли, которые станут аналогами "Мистралей", будут заложены в Крыму до конца этой недели. Суда будут созданы в рамках проекта "Прибой". Они заменят французские корабли, так и не полученные Россией из-за начала пандемии коронавируса.

По данным журналистов, в настоящее время специалисты уже начали работу на верфи. Официальная церемония старта работ еще не была организована. Ожидается, что новые корабли получат название "Севастополь" и "Владивосток", однако рассматривается и название "Керчь".

Напомним, что проект "Прибой" создан Невским конструкторским бюро. Корабли будут построены на керченском заводе "Залив". Сумма контракта оценивается в 100 млрд рублей. Согласно указанным параметрам, суда смогут взять на борт до 20 вертолетов и два усиленных батальона морской пехоты. Характеристики российских кораблей будут превосходить французские.

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца.