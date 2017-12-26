Работа над ними начнется уже в 2020 году.

Стали известны сроки закладки российских аналогов "Мистралей". Универсальные корабли-доки будут заложены в Керчи в 2020 году. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.

Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена рассказал источник

Аналоги вертолетоносцев будут переданы ВМФ для использования в 2025 и 2026 годах. Объекты смогут доставлять на борту по 12-16 вертолетов. Ранее Россия собиралась закупить "Мистрали" у Франции. Контракт на 1,2 млрд евро был остановлен после событий с Крымом, произошедших в 2014 году. Первый корабль должен был попасть на вооружение в ноябре, но президент страны Франсуа Олланд ввел против Москвы санкции.

Ранее Piter.tv писал о том, что контракт с Египтом по "Мистралям" задерживают спонсоры и паспорт.

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