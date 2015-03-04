Петербуржец проник на закрытую территорию.в поисках закладки

Персонал увидел его по камерам.

В Красногвардейском районе задержали мужчину, который влез на закрытую территорию в поисках закладки. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Днем ранее утром мужчина пролез через ограждение на территорию предприятия. Персонал увидел его по камерам. Работники нажали на кнопку тревожной сигнализации, после чего по адресу оперативно прибыли росгвардейцы.

После задержания выяснилось, что он находится в местном розыске за совершение кражи. Мужчину доставили в 26 отдел полиции.

Фото: Piter.tv

